Na de grote PlayStation 5 firmware update van onlangs heeft Sony vandaag alweer een nieuwe update uitgerold. Het gaat om versie 21.01-03.10.00 en die is nu te downloaden voor de console. Heel bijzonder is deze update niet, want er worden verder geen uitgebreide details gegeven.

Het enige wat bij deze update staat is dat de performance van het systeem verder verbeterd wordt. Dit is dus zo’n standaard update die na een grote update volgt, zoals we dat veelvuldig hebben gezien op de PlayStation 3 en PlayStation 4.

Als er alsnog noemenswaardige veranderingen of verbeteringen blijken te zijn, dan lees je dat natuurlijk hier.