We zijn vandaag de vijfde maand van het jaar 2021 binnengestapt en dat betekent natuurlijk een nieuw overzicht met releases. Deze maand staan er niet bijzonder veel games op het programma, maar wel een game waar velen naar uitkijken: Resident Evil 8: Village. Deze game verschijnt volgende week vrijdag. Op diezelfde dag komt ook Hood: Outlaws & Legends uit.

Verder zien we in mei nog de Mass Effect: Legendary Edition verschijnen, alsook Knockout City en Biomutant. Alle bevestigde releases van deze maand hieronder op een rijtje en voor aanvullende releases kan je wekelijks bij onze PlayStation Store updates terecht, die we op vrijdag publiceren.

Week van 7 mei

Resident Evil 8: Village (PS4/PS5)

Hood: Outlaws & Legends (PS4/PS5)

Week van 14 mei

Mass Effect Legendary Edition (PS4)

Subnautica: Below Zero (PS4/PS5)

Week van 21 mei

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice (PS4)

Super Street: Racer (PS4)

Rust: Console Edition (PS4)

void tRrLM();++ //Void Terrarium++ (PS5)

Knockout City (PS4)

Week van 28 mei

Biomutant (PS4)

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (PS4)

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground (PS4)

Ga jij Resident Evil 8: Village halen, of een van de andere games? Of zitten er deze maand geen titels bij die je interesse genieten? Laat het hieronder weten!