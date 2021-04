We weten al wat je moet doen tijdens de missies van Hood: Outlaws & Legends, we weten ook hoe het progressiesysteem werkt én we weten wat de Trophies zijn die je in de game kunt verzamelen. Een van de weinige dingen die nog niet bekend was, is de content die na de lancering wordt toegevoegd. Deze informatie is nu ook vrijgegeven.

Nadat Hood: Outlaws & Legends in de (digitale) winkels ligt zal er extra content beschikbaar worden gesteld. Gamers die de Year 1 Edition kopen krijgen drie ‘Battle Passes’, waarmee ze unieke cosmetische items kunnen vrijspelen. Voor iedereen geldt dat het eerste jaar wordt opgedeeld in vier seizoenen, die elk weer meer gameplay zullen toevoegen, waaronder nieuwe maps.

Het eerste seizoen heeft de naam ‘Litha’ meegekregen en deze brengt onder andere de map ‘Mountain’. Er zal ook een nieuwe modus worden aangeboden en een aantal ‘community events’. De gehele roadmap voor het eerste jaar van Hood: Outlaws & Legends kan je hieronder bekijken. Daar weer onder kan je een video bekijken waarin de content visueel aan bod komt.