Met de komst van de PlayStation 5 heeft Sony de PlayStation smartphone app een flinke lik verf gegeven. De app ziet er niet alleen een stuk strakker uit, maar ook verbeterde integratie met je consoles is een belangrijke pijler tijdens het gebruik van de app. Zo kun je vanaf je smartphone games naar je PlayStation 4 of 5 downloaden of op de PlayStation 5 een game opstarten of de opslag beheren.

Al dat harde werk heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, want de PlayStation App is meer dan 100 miljoen keer gedownload uit de Google Play Store. Dat is natuurlijk een fiks aantal en dat verdient daarom ook een klein applaus. Ondertussen is Sony druk bezig met het verbeteren van de app, zo is het sinds kort mogelijk om games op je verlanglijstje te plaatsen.