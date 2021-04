Onlangs kregen we enkele actievolle video’s te zien waarin de combat van Scarlet Nexus aan ons werd voorgesteld, maar Bandai Namco koos voor hun volgende video voor een ietwat andere en meer rustige aanpak. Onze laatste kijk op hun RPG Scarlet Nexus is namelijk een korte wandeling doorheen verschillende omgevingen in de game.

De video is dus niet zozeer bedoeld om ons epische taferelen voor te schotelen, maar wel om even stil te staan bij enkele sfeervolle omgevingen die ons staan op te wachten in de game. De video werd bovendien beschikbaar gesteld in 4K, om zo zeker de grafische kracht van de game in de verf te zetten.

Scarlet Nexus verschijnt op 25 juni voor onder andere de PS4 en PS5. Bekijk de video hieronder.