Begin februari bevond iOS update 14.5 zich nog in de bètafase, maar toen konden we toch al vertellen dat DualSense ondersteuning onderweg was voor de iPads en iPhones van de Amerikaanse hardwaregigant. Het heeft even geduurd, maar iOS 14.5 is sinds kort voor iedereen beschikbaar, en dat betekent dat de DualSense controller vanaf nu officieel ondersteund wordt door Apple.

Dat is niet alleen een gave toevoeging als je veel spellen speelt op je tablet of telefoon – bijvoorbeeld via een emulator – maar ook omdat je vanaf nu via de Remote Play app van al je PlayStation 5 games kunt genieten mét alle toeters en bellen van de DualSense controller.