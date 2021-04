In augustus 2020 liet Yoshinori Ono weten dat hij zou gaan stoppen bij Capcom. Het was toen nog niet bekend wat zijn volgende stap zou zijn, maar daar is nu verandering in gekomen.

Ono laat via Twitter weten dat hij per 1 mei aanstaande aan de slag gaat bij Delightworks, waar hij de functies van COO en president zal invullen. De man achter de Street Fighter-serie gaat dus van een gigantische ontwikkelaar/uitgever naar een vrij nieuw en klein ontwikkelteam.

Dear FGC, World Warriors.

On May 1st, I will be moving from Capcom to another company.

I'm going to be working at a studio that is a little different from the one I'm used to.

I'm also going to be looking at development from a different perspective than in the past. pic.twitter.com/Hch7kkGZA0

