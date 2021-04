Onlangs kondigde Sony aan dat zij – als test – PlayStation Plus Video Pass in Polen gaan lanceren. Dit is een extra dienst waar verder geen extra kosten bij zitten als je reeds een abonnement hebt bij PlayStation Plus, en waarmee je een aantal films uit de stallen van Sony kunt bekijken.

Om het Poolse publiek extra te attenderen op deze kosteloze extra, heeft men de onderstaande trailer in elkaar gezet. Hoewel de teksten natuurlijk in het Pools zijn, kunnen wij ook even meegenieten van de toffe beelden, die een glimp geven van de films die bij PlayStation Plus Video Pass zitten. Onder andere ‘Zombieland: Double Tap’, ‘Venom’ en ‘Bad Boys for Life’ passeren de revue.

Zie je PlayStation Plus Video Pass ook wel zitten, of juist niet? Laat het ons weten in de comments!