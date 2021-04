De personages in Life is Strange: True Colors krijgen zo stilaan vorm. Eerder kregen we al een eerste kijk op de protagonist, Alex Chen en laatst kregen we ook al de volledige cast eens te zien. Vandaag maken we kennis met Steph, aan de hand van een nieuwe video.

Degenen die Life is Strange: Before the Storm gespeeld zouden hebben, herkennen Steph vast nog wel als het geeky meisje uit Arcadia Bay. Steph heeft altijd al een passie gehad voor games en speelt dan ook graag tabletop RPG’s of ze houdt zich bezig met LARPing, wat een andere passie van haar is. Deze video maakt een brug tussen de gebeurtenissen uit Before the Storm en True Colors. Steph zal alleszins meer screentime krijgen in True Colors én ze zal bovendien een romance optie zijn voor Alex.

Life is Strange: True Colors is verkrijgbaar vanaf 10 september. Check de nieuwe video hieronder.