Far Cry-fans zitten nog steeds te wachten op een nieuwe releasedatum voor het zesde deel, maar Ubisoft geeft voorlopig nog niet thuis. Wel laat de game weer even van zich horen (en zien) door middel van een nieuwe video.

Tijdens de officiële onthulling van Far Cry 6 werd er een ‘reveal trailer‘ getoond en de nieuwe video gaat hierover. Het laat zien hoe de trailer tot stand is gekomen, dus je krijgt even een kijkje achter de schermen. Deze video kan je hieronder checken.