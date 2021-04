Het is alweer bijna mei en dat betekent dat PlayStation Plus abonnees mogen uitkijken naar een aantal nieuwe games die ze kosteloos via hun lidmaatschap kunnen downloaden. Met Oddworld: Soulstorm, Zombie Army 4: Dead War en Days Gone deze maand hebben we wederom geen reden tot klagen.

Hetzelfde geldt voor de maand mei, want we mogen vanaf aanstaande dinsdag Wreckfest voor de PlayStation 5 verwachten en dat samen met Battlefield V en Stranded Deep voor de PlayStation 4. Nu de line-up voor de komende maand is aangekondigd is het aftellen tot het huidige aanbod omgewisseld wordt. Dit betekent ook dat je de games van april nog tot aanstaande dinsdag rond het middaguur kunt binnenhalen.

Kleine extra opmerking wat Wreckfest betreft. Dit is van oorsprong een PlayStation 4 game, maar je krijgt daar geen toegang toe. De ‘gratis’ game betreft uitsluitend de PlayStation 5 versie.