De PlayStation 5 is wereldwijd 7.8 miljoen keer verscheept. Dat laat Sony in de publicatie van hun meest recente kwartaalcijfers weten. Daarmee zijn ze hun doel van 7.6 miljoen consoles voorbijgestreefd en hebben ze het succes van de PlayStation 4 lancering gepasseerd. De PlayStation 4 staat overigens inmiddels op 115.9 miljoen verscheepte exemplaren, wat het de op één na best verkochte console (handhelds niet meegerekend) ooit maakt.

Verder zijn er 6.1 miljoen meer PlayStation Plus abonnees ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat het totaal op 47.6 miljoen brengt. Op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 zijn er gezamenlijk 61.4 miljoen games verkocht. Daarvan zijn er 7.9 miljoen first-party titels. Van alle games werd er 79% digitaal verkocht, slechts 5% van de omzet is fysiek. Mocht je nog opzoek zijn naar een PlayStation 5, gebruik dan onze voorraad checker.