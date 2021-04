Resident Evil Re:Verse is uitgesteld en moet nu in de zomer van 2021 uitkomen. Dat hebben leden van het Resident Evil Ambassador Programma per email te horen gekregen. Capcom zelf heeft nog geen officiële aankondiging gedaan, maar de website is reeds wel aangepast en laat nu de onderstaande afbeelding zien. Dat betekent dus dat Resident Evil 8: Village zonder Resident Evil Re:Verse op 7 mei uitkomt.

Inmiddels heeft Resident Evil Re:Verse al meerdere beta’s achter de rug. Dat ging echter alles behalve vlekkeloos. De eerste beta werd zelfs vrij snel stopgezet door aanhoudende problemen met de matchmaking. Daarnaast zijn de indrukken alles behalve positief. Wellicht is het daarom maar goed ook dat het wat meer tijd krijgt. Ben je nieuwsgierig naar Resident Evil 8: Village zelf? Lees dan onze preview. Wil alles over de game weten? Dan kan je hier terecht.