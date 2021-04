Halverwege maart van dit jaar kon Lucid Games ons nog vertellen dat het eerste seizoen ‘Hot Shots’ in april zou starten. Er is wat vertraging geweest, maar de studio heeft via het PlayStation Blog laten weten dat Season 1 van Destruction AllStars vanaf 5 mei beschikbaar is.

Natuurlijk is er een soort Battle Pass aanwezig, die in het geval van Destruction AllStars de ‘AllStar Pass’ heet en je beloningen zal geven naarmate je de game blijft spelen. Naast een gratis variant is er tevens een premium AllStar Pass, die ieder 100 tiers in totaal hebben.

Daarnaast zal de komst van Hot Shots ook de komst van een nieuw speelbaar personage inluiden: de Schotse Alba. Tevens is er – later in het seizoen – een nieuwe modus beschikbaar – ‘Blitz’ – die qua opzet erg op Mayhem moet lijken. Vier teams met ieder drie spelers nemen het tegen elkaar op in de arena, waar je punten kunt verdienen door elkaars auto’s te vernietigen.

Ten slotte heeft Lucid Games hard gewerkt aan een fonkelnieuwe Photo Mode, die je natuurlijk in staat stelt om op het juiste moment dat ene strakke kiekje te maken en te delen met je vrienden.

Hoe dat er allemaal uitziet? Dat zie je in de onderstaande trailer.