Vorig jaar kreeg Joel en Ellie’s verhaal een zinderend vervolg in de vorm van The Last of Us: Part II. Hoewel Neil Druckmann eerder aangaf dat een derde deel “stukken moeilijker te verantwoorden” zal zijn, blijkt de schrijver annex regisseur mogelijk toch niet klaar te zijn met de post-apocalyptische franchise.

In de laatste podcast van Script Apart hebben Druckmann en co-schrijver Halley Gross het uitgebreid over The Last of Us: Part II en een vraag naar een eventueel derde deel kon natuurlijk niet uitblijven. Neil zegt hierop – zonder al te veel prijs te willen geven – dat hij en Gross een idee voor een verhaal klaar hebben liggen voor The Last of Us: Part III.

Druckmann zegt er al snel bij dat Naughty Dog op dit moment pertinent niet aan een derde deel werkt (als we de geruchten mogen geloven, werken ze juist aan een remake van de eerste The Last of Us), maar hij hoopt wel dat ze ooit dit verhaal mogen verkennen.

“I don’t know how much I want to reveal… Halley and I did write an outline for a story, that we’re not making – but I hope one day can see the light of day – that explores a little bit what happens after this game. We’ll see.”

De eerste prioriteit is om hun volgende grote project uit de deur te krijgen, waarna Naughty Dog al hun ideeën gaat verzamelen. Dit kan iets nieuws zijn, of misschien dat ze één van hun oude franchise weer oppikken. Volgens Druckmann wil hij graag alle opties verkennen voordat Naughty Dog zich committeert aan een nieuw project.