Sony investeert veel geld in z’n eigen studio’s voor het ontwikkelen van exclusieve games. Dit doen ze al consolegeneraties lang en de PlayStation 5 moet de meeste exclusieve games vanuit de stallen van Sony ooit krijgen, zo liet Jim Ryan onlangs optekenen. Uit de cijfers blijkt dat ze gelijk daad bij woord voegen, want de investering is toegenomen.

Bij het bespreken van de laatste cijfers heeft Sony aangegeven dat ze een extra $183 miljoen investeren in de ontwikkeling van exclusieve games. Het gaat dan vooral om games die nog in ontwikkeling zijn, zoals Horizon: Forbidden West, God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 en een diverse reeks onaangekondigde titels.

Het doel hiervan is om de first-party line-up nog verder te versterken en dat bewijst Sony nu eigenlijk al. Zo verschijnen Returnal en Ratchet & Clank: Rift Apart relatief kort na elkaar, wat exclusieve games voor de PS5 zijn. Dit gevolgd door de nieuwe game van Aloy eind dit jaar.