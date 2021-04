Sony doet ondanks tekorten goede zaken met de PlayStation 5. Zo staat het aantal verscheepte units momenteel op 7.8 miljoen en dan te bedenken dat het nog veel meer had kunnen zijn als er geen beperking was op onderdelen. Dat zal echter nog lang blijven aanhouden, waardoor Sony verwacht dat de beschikbare voorraad in de rest van 2021 niet fors zal toenemen.

Tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers sprak CFO Hiroki Totoki over de huidige productie van de console. Sony overweegt verschillende oplossingen om met de tekorten van hardware componenten om te gaan en dat op globale schaal. Maar de voorraad zal daar niet drastisch mee vergroot worden.

“As I said earlier, we’re aiming for more sales volume than the PS4 [during year 2]. But can we drastically increase the supply? No, that’s not likely,”

“the shortage of semiconductors is one factor, but there are other factors that will impact on the production volume. So, at present, we’d like to aim at second-year sales of 14.8 million, which was the second year of PS4.”