In 2017 maakten we kennis met de uiterst dodelijke wereld van NioH, waarin je als William speelde. De wereld van feodaal Japan lag in stukken en iedere machthebber wilde maar wat graag het mysterieuze Amrita voor eigen gewin gebruiken. Het origineel werd goed ontvangen en dat kan eveneens gezegd worden over het tweede deel in de reeks. De serie is een mooi succes, wat blijkt uit de meest recente verkoopcijfers.

Via Twitter deelde Team Ninja en Koei Tecmo dat de NioH games meer dan 5 miljoen keer verkocht zijn. NioH 2 verscheen vorig jaar in maart en dit deel is inmiddels al meer dan 2 miljoen keer verkocht. Alhoewel ontwikkelaar Team Ninja al duidelijk heeft gemaakt dat de reeks even gepauzeerd zal worden, is de kans op NioH 3 nog steeds aanwezig.

Onlangs verscheen ook de NioH Collection, die beide games aanbiedt voor de PlayStation 5. Ons oordeel daarover kan je hier terugvinden.