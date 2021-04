Sinds gisteren is er ook een PlayStation 5-versie van Genshin Impact beschikbaar. MiHoYo heeft aardig wat vragen over deze editie gehad en deelt het antwoord op de belangrijkste van deze vragen.

Gamers vragen zich af of zij hun progressie van de PlayStation 4-versie mee kunnen nemen naar de PlayStation 5-versie en de ontwikkelaar laat weten dat dit inderdaad mogelijk is. Het is alleen niet mogelijk om je progressie van de PS5 weer mee te nemen naar de pc- of mobiele-versie van Genshin Impact.

Een andere veel gestelde vraag is wat de verbeteringen van de PS5-versie zijn. Voor degene die deze informatie niet hebben meegekregen verwijst miHoYo naar de onderstaande video, waarin dat haarfijn wordt uitgelegd.