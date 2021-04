Eerder deze week deelde Sony een nieuwe trailer van Ratchet & Clank: Rift Apart en ze beloofden vandaag meer te gaan laten zien via een nieuwe State of Play-uitzending. Deze uitzending staat vooral in het teken van de nieuwe Insomniac game, waarvan we ongeveer 15 minuten aan verse gameplay te zien krijgen.

Daarnaast komen er nog wat indies aan bod en dat maakt het ongetwijfeld de moeite waard om te checken. De uitzending begint vanavond om 23.00 uur en volg je via de onderstaande livestream. Al het nieuws plaatsen we uiteraard ook nog even los op PSX-Sense, zodat je helemaal op de hoogte bent!