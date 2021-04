Er is al eerder een open beta geweest voor Guilty Gear -Strive- en dat leverde zoveel feedback op, dat de game werd uitgesteld om daar gehoor aan te geven. Arc System Works heeft wederom de mening van gamers nodig en daarom zal er wederom een open beta plaatsvinden.

De open beta is voor de PS4- en PS5-versie van de game en zal van start gaan op 13 mei om 05.00 uur en zal duren tot en met 16 mei 17.00 uur. Je kan de beta al eerder downloaden om direct aan de gang te gaan als de tijd daar is. De download zal vanaf 7 mei om 12.00 uur te vinden zijn in de PlayStation Store.

De open beta bevat buiten de mogelijkheid om online te knokken ook versus AI, een tutorial en een training modus. Tevens wordt cross-play ondersteunt, dus je kan als PlayStation 4-eigenaar vechten tegen een PlayStation 5-bezitter en andersom.