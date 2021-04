Dat Sony goede zaken heeft gedaan met de PlayStation 4 is voor iedereen bekend. Er zijn immers vele miljoenen exemplaren van de console verkocht. De verkopen van games voor de last-gen spelcomputer levert zowaar ook een record op, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Sony.

Er zijn in totaal minstens 1,577 miljard PlayStation 4-games over de (digitale) toonbank gegaan. Hiermee zijn er meer titels verkocht voor de PS4 dan elke andere console ooit. Het oude record stond op 1,537 miljard games en die stond op naam van de PlayStation 2. Aangezien de PlayStation 4 nog steeds in de belangstelling staat, zal het record alleen maar verder worden uitgebouwd.

Gisteren kon je al lezen dat de teller van verkochte PS4-consoles inmiddels op 115,9 miljoen staat. De verkopen lopen echter wel steeds meer terug, maar dat is niet meer dan logisch, aangezien de PS5 sinds november vorig jaar op de markt is. Of deze net zo succesvol gaat worden als zijn voorganger is afwachten, maar tot nu toe is de ‘current gen’-spelcomputer meer verkocht dan dat het geval was met de lancering van de PS4.