Met enige regelmaat mogen PlayStation gebruikers een nieuwe deal van de week verwachten. Na enige tijd van stilte keert dit onderdeel nu terug in de PlayStation Store en ditmaal is de deal: The Forest. Deze survival horror game verscheen in 2018 voor de PlayStation 4 en scoorde vrij goed.

Met de deal van deze week kan je deze succesvolle game binnenslepen met een korting van 60 procent. Normaliter kost The Forest €16,99, maar dankzij deze aanbieding betaal je er slechts €6,79 voor, niet gek toch? Klik op de link hiervoor om direct naar de PlayStation Store te gaan.