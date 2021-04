Vorig jaar juni werd Earth Defense Force 6 aangekondigd door D3 Publisher en Sandlot. Destijds kregen we enkel wat screenshots te zien, maar nu zijn ook de eerste beelden verschenen. Grafisch is het misschien niet al te indrukwekkend, maar spectaculair is het zeker te noemen. Benieuwd hoe het eruitziet om als buitenaardse insectenverdelger te werken? Check dan zeker even de eerste beelden hieronder.

Deze franchise draait om het vernietigen van buitenaardse wezens die niks anders willen dan de aarde domineren. De enige manier om daarop te reageren is met flink wat vuurkracht en daardoor vliegen de kogels je om de oren. Je moet wel, want de buitenaardse insecten willen niets liever dan jou vermorzelen en daar ga je in Earth Defense Force 6 een stokje voor steken.

Deze game verschijnt later dit jaar in Japan, maar een Europese releasedatum is nog niet aangekondigd. De kans is echter groot dat ook dit deel onze kant op komt gezien voorgaande delen ook een weg vonden richting de westerse markt. Voor welke platformen het nieuwe deel verschijnt is overigens nog niet bekend.