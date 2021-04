Af en toe duikt er een gerucht op dat te mooi lijkt om waar te zijn. Wanneer je vervolgens verder gaat nadenken, concludeer je al snel dat het waarschijnlijk bij een gerucht zal blijven. Het nieuws van vandaag behoort mogelijk tot die categorie… al zitten we inmiddels lang genoeg in dit vak om te weten dat in deze industrie zowat álles mogelijk is.

Volgens Daniel Richtman – een fervent volger van comic book en film nieuws – sleutelt Mortal Kombat ontwikkelaar Netherrealm Studios momenteel in alle stilte aan een fighting game met Marvelpersonages. Een vreemd statement, aangezien de studio in het verleden voor de Injustice games met grote concurrent DC samenwerkte.

Slikken met een grote korrel zout, dus… al weet je uiteraard nooit. Ed Boon, de grote baas van Netherrealm Studios, reageerde in het verleden immers eerder ontwijkend wanneer hij gevraagd werd of zijn studio met een Marveltitel in de weer was. Hij gaf toe dat er gesprekken met Marvel hadden plaatsgevonden… “maar daar praatte [hij] beter niet over.”