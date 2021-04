Resident Evil 8: Village doemt nu echt op aan de horizon. Op 7 mei laat Capcom immers dit gruwelijke avontuur op ons los. Gamers kunnen dan eindelijk zelf de getergde schoenen van Ethan Winters aantrekken en op zoek gaan naar diens dochter in het titulaire dorpje. Na het vervolledigen van de verhaalmodus zal je echter ook met het explosieve Mercenaries aan de slag kunnen.

Mercenaries is een geliefde modus, waarin je tegen een tijdslimiet zoveel mogelijk vijanden dient om te leggen. Pure actie dus, met een extra dosis stress door dat onverbiddelijk aftikkende klokje. Dat de modus er ondanks het first-person perspectief nog steeds in slaagt om de hartslag de hoogte in te jagen, zien we in de onderstaande video, waarin IGN ons door een eerste stage loodst.

Als je meer wil weten over Resident Evil 8: Village, verwijzen we je graag door naar onze Alles Wat We Weten special.