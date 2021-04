Five Nights At Freddy’s werd op pc een ware break-out hit, met de haast eindeloze reeks vervolgen die dat soort status met zich meebrengt. Het nieuwste deel luistert naar de ondertitel ‘Security Breach’ en zou begin dit jaar uitkomen op pc, PS4 en PS5. Jammer genoeg ligt de nadruk in deze zin echter op het woord ‘zou’.

Security Breach is namelijk nog maar eens uitgesteld. Dit liet Scott Scawthon, het creatieve brein achter de reeks, weten op Reddit. Volgens Scawthon bleef de game maar toenemen in omvang, waardoor extra maanden ontwikkelingstijd noodzakelijk werden. De nieuwe Five Nights At Freddy’s verschijnt nu in het najaar van 2021.

“As you all know, Security Breach was originally planned to come out at the end of 2020, but as we kept working on it and kept adding to it, it just kept getting bigger and bigger and needed more time to finish. And now, again, I’ve made the decision to put more time and money into it to make sure it’s finished properly, and that means a late 2021 release instead of an early 2021 release like I had originally wanted. It will be worth it!”