De Europese PlayStation Store update van deze week ging gespreid over de afgelopen vijf dagen en alle nieuwe releases hebben we vandaag bij elkaar gezocht en hieronder op een rijtje gezet. De grote release van deze week is natuurlijk Returnal, die zeker de moeite waard is zo blijkt uit onze review.

Daarnaast is ook de PS5-versie van Terminator: Resistance verschenen en World of Warships: Legends maakt de overstap naar de nieuwe console van Sony. Hieronder alle nieuwe releases van de afgelopen dagen op een rijtje.

PS5 Games

Returnal – €79,99

Returnal Digital Deluxe Edition – €89,99

Terminator: Resistance Enhanced – €44,99

World of Warships: Legends – Gratis

PS4/PS5 Games

CrossKrush – €4,99

Ladders by POWGI – €7,99

Planet Coaster: Premium Edition – €79,99

Angels with Scaly Wings – €9,99

PS4 Games