Morgenmiddag zullen de PlayStation Plus games voor de maand mei online gaan en met Wreckfest (PS5), Battlefield V (PS4) en Stranded Deep (PS4) hebben abonnees weer een mooie line-up in het vooruitzicht. Met het verschijnen van de games voor mei zullen de games van april uit de line-up verdwijnen, dus als je ze nog niet binnen hebt gehaald is het advies om dat nu te doen.

Je hebt tot morgen rond het middaguur de tijd om Oddworld: Soulstorm, Zombie Army 4: Dead War en Days Gone te downloaden. Of in je downloadlijst zetten, dat kan ook. Hierdoor heb je na de line-up verwisseling alsnog toegang tot deze drie games.

Voor Oddworld: Soulstorm kan je hier terecht, voor Zombie Army 4: Dead War hier en Days Gone kun je hier vinden.