Tijdens de State of Play-uitzending van vanavond hebben Sony en Insomniac Games nieuwe beelden van Ratchet & Clank: Rift Apart laten zien. Het gaat hier om een kwartier aan beelden die direct gecaptured zijn en het ziet er werkelijk schitterend uit.

Mocht je de livestream zojuist gemist hebben, dan kan je hieronder genieten van deze beelden. En terwijl je de footage bekijkt, legt de voice-over het nodige over de game uit en ook wordt het snelle reizen naar verschillende dimensies getoond, wat zo goed als naadloos gaat. Verder vertelt Insomniac dat verschillende werelden die je bezoekt nieuwe iteraties zijn van levels uit het verleden, waardoor het een feest van herkenning zal/kan zijn.

Tot slot zien we Rivet in actie, wat ook een speelbaar personage in de game is. Zij werd eerder deze week al aangekondigd en een trailer daarvan kan je hier vinden. Check voor de rest vooral de footage hieronder, gezien dat genoeg duidelijk maakt.