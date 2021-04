Eergisteren werd bekendgemaakt welke games er worden aangeboden in de maand mei voor PlayStation Plus-abonnees en één daarvan was Wreckfest. Het gaat hier om de ‘nieuwe’ PlayStation 5-versie en Bugbear Entertainment heeft laten weten in hoeverre deze verschilt van de PS4-versie.

Wreckfest werd op de PlayStation 4 goed ontvangen en ook wij waren erg te spreken over deze vermakelijke arcade racer. De PlayStation 5-versie geeft je dezelfde game en schotelt je daarbij de volgende verbeteringen voor:

4K60

Dynamic dirt on vehicles

Improved shadows, particles, and environment lighting

Higher resolution textures

Increased amount of foliage

Godrays

New visual effects for skidmarks

DualSense haptic effects

Much faster loading times

Hoe dat er in de praktijk uit komt te zien, kan je in de onderstaande trailer bekijken.