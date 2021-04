De PlayStation 5 is sinds eind vorig jaar al in heel veel landen verkrijgbaar, maar sommige landen moesten echter wat langer wachten. Hieronder valt China, waar de console nog altijd niet verkrijgbaar is. Dit terwijl de console daar onder andere geproduceerd wordt.

De Chinese gamers hoeven echter niet lang meer te wachten, want Sony heeft aangekondigd dat de console in beide edities vanaf 15 mei verkrijgbaar zal zijn in het land. De releasegames voor de Chinese markt zijn voor ons bekende titels die we al even kunnen spelen, zoals Sackboy: A Big Adventure, Genshin Impact en meer.

Verder krijgen de Chinezen ook toegang tot de PlayStation Plus Collection, die qua line-up afwijkt. Deze collectie bestaat daar uit de volgende titels:

Final Fantasy XV

Gravity Rush 2

Hardcore Mecha

Helldivers: Dive Harder Edition

Horizon Zero Dawn / Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds

Journey

The Last Guardian

LittleBigPlanet 3

Loco Roco Remastered

Ratchet & Clank

Tearaway

WipEout Omega Collection

Dit is natuurlijk goed nieuws voor de Chinese gamers, maar het aanbod zal ook daar beperkt zijn. Sony heeft immers nog altijd te maken met tekorten en het ziet er niet naar uit dat de voorraden snel zullen toenemen.