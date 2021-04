Vorig jaar vond de eerste DC FanDome plaats, een digitaal evenement voor alles wat met DC te maken heeft. Een succes zo blijkt, want nu is bekend geworden dat dit evenement dit jaar herhaling zal krijgen.

DC FanDome 2021 zal op 16 oktober plaatsvinden en net als vorig jaar zal er veel nieuws worden gedeeld over aankomende projecten met de bekende superhelden uit het DC-universum. Dat betekent mogelijk ook dat we informatie krijgen over games, zoals Gotham Knights en Suicide Squad: Kill The Justice League, of over een eventuele titel waar we nog niets van weten.

Vorig jaar werd tijdens dit evenement Gotham Knights en Suicide Squad aangekondigd, maar sindsdien hebben we er niet veel meer van vernomen. Het is aannemelijk dat Warner Bros. dit evenement aangrijpt voor meer informatie. Dit ondanks dat Gotham Knights uitgesteld is naar 2022.