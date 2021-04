We weten dat er een nieuwe Call of Duty aankomt dit jaar, maar dat is het enige. Aan officiële details ontbreekt het nog en recent liet Activision optekenen dat ze de nieuwe delen later in het jaar zullen onthullen. Dit doordat het succes van Call of Duty: Warzone voor een andere benadering en aanpak heeft gezorgd. Verder moeten we het vooral met geruchten doen en die wijzen op een setting rond de Tweede Wereldoorlog. De game zou in ontwikkeling zijn bij Sledgehammer en de subtitel ‘WWII Vanguard‘ hebben, wat ook een werktitel kan zijn.

Het ziet er volgens nieuwe geruchten echter niet rooskleurig uit, want de bekende insider Tom Henderson stelde onlangs op Twitter dat het project een ‘fucking disaster’ is. Vrij heftige woorden en dat klinkt niet goed. Hij suggereert ook dat als Activision ooit eens breekt met het jaarlijks uitbrengen van een nieuw deel, dat dit het moment is om dat te doen. Een van de oorzaken waardoor de game een ramp zou zijn, zijn de last-gen consoles die een echt vooruitstrevende ontwikkeling belemmeren.

Nieuwe geruchten wijzen op het annuleren van de shooter en om het gat te vullen zou dit najaar de multiplayer van Modern Warfare 2 als remaster uitgebracht kunnen worden. Deze informatie werd echter op last van Activision offline gehaald, wat een indicatie zou kunnen zijn van enige waarheid. Dit valt lastig echt te verifiëren, maar de geruchten nemen steeds meer toe en het is allesbehalve een positief beeld.

Maar nogmaals, het betreft hier uitsluitend geruchten, dus neem alles met een enorme hoeveelheid zout. Bij meer informatie of een officieel bericht vanuit Activision over de stand van zaken lees je het hier.

Vanguard… To put it simply, is a fucking disaster. But more on that at a later time. https://t.co/YBgK69IPh6 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 7, 2021

🚨COD 2021 POSSIBLY CANCELLED🚨 I tweeted about this yesterday, but took it down, as I didn’t have 100% proof, now I do. SHG might be back to being a “Support Studio”. It also says “MW2 MPR will release this fall” with “MW/WZ/CW content continuing throughout 2022”! ❤️+🔄! pic.twitter.com/ZbDswlo5pf — Zesty – News & Leaks (@ZestyCODLeaks) April 27, 2021