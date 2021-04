Er is een misverstand omtrent Ratchet & Clank: Rift Apart ontstaan, waardoor de game in een kwaad daglicht kwam te staan. Op de website van de ESRB (Amerikaanse ratinginstantie) was te lezen dat Ratchet & Clank: Rift Apart over ‘in-game purchases’ beschikt. Veel gamers gingen er hierdoor vanuit dat dit microtransacties betekende, met veel rumoer tot gevolg.

Community director James Stevenson heeft met een post op ResetEra laten weten hoe het nu echt zit. Hij geeft aan dat er geen sprake is van microtransacties, het gaat alleen om een upgrade naar de Deluxe Edition van de game, wat in potentie een in-game aankoop zou kunnen zijn. Dit is ook de enige optie qua aankopen.

Dat is natuurlijk positief nieuws en de community director had daarnaast zelfs nog een ander positief bericht. In verschillende trailers is getoond dat het laden van de verschillende werelden razendsnel gaat, volgens Stevenson is het mogelijk dat dit bij launch nog meer verkort zal zijn, waardoor het nóg veel sneller gaat.