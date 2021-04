Voor elke Star Wars fanaat staat 4 mei met stip in hun agenda genoteerd. Deze datum komt dichterbij en daarom kondigen uitgever Electronic Arts en ontwikkelaar Respawn Entertainment een PS5-versie van de game Star Wars Jedi: Fallen Order aan. Deze upgrade zal komende zomer verschijnen en brengt de nodige technische verbeteringen met zich mee. De specifieke details omtrent de technische verbeteringen zijn nog niet bekendgemaakt, maar dat zal vast niet lang op zich laten wachten.

In onze review van de game kon je al lezen dat we zeer enthousiast waren over de game, maar dat technische issues de pret af en toe konden bederven. Aangezien eigenaars van de PS4-versie van de game een gratis upgrade krijgen naar de PS5-versie, zien wij dit als de perfecte gelegenheid om de game nog een kans te geven/nog een keer te gaan spelen.