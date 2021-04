In 2018 kregen we een game van Firesprite Games voorgeschoteld die PlayStation VR meer dan waardig was. The Persistence was in onze ogen een uitstekende game dankzij de prima horror ervaring. Deze game was later ook te spelen zonder VR-headset en nu keert dit angstaanjagende avontuur terug op de PS5.

Op 4 juni zal The Persistence Enhanced namelijk verschijnen en dat is – zoals de naam al suggereert – een upgrade naar de current-gen console. Spelers die al over de titel beschikken kunnen deze PS5-versie gratis bemachtigen en zo genieten van ray tracing, de DualSense features en meer. De game zal zowel digitaal als fysiek voor de PS5 beschikbaar zijn.

Hieronder is een trailer te zien die deze vernieuwde versie duidelijk in beeld brengt.