Wie van PvP-games als For Honor houdt mag zich gelukkig rekenen later dit jaar. Ontwikkelaar Vizor Games heeft zojuist Blood of Heroes aangekondigd dat zich in een duistere fantasie wereld afspeelt en gebaseerd is op Noorse mythologie. Je kunt 1 tegen 1 spelen of in team modi deelnemen aan een gevecht tot de dood erop volgt.

Je kunt kiezen uit verschillende personages die ieder hun eigen karaktereigenschappen hebben en zo ook een unieke speelstijl. De onderstaande trailer laat er al een aantal zien als je goed kijkt en ook zien we diverse wapens zoals speren, knotsen, hellebaarden en bijlen voorbijkomen. Wie graag wil deelnemen aan de gesloten beta voor op pc kan zich hier inschrijven. Deze beta gaat op 4 mei van start.

Blood of Heroes zal later dit jaar voor pc en consoles uitkomen, een datum is nog niet bekend.