Vanaf vandaag is de PlayStation 5 een exclusieve titel rijker en het gaat hier natuurlijk om de third-person shooter Returnal, afkomstig van ontwikkelaar Housemarque. Nu de release eindelijk daar is kunnen spelers zich storten op de uiterst gevaarlijke wereld van Atropos waar jij én veel gevaarlijke wezens het loodje zullen leggen. De eerste reviews zijn inmiddels ook verschenen en deze zijn uiterst positief.

Op het moment van schrijven scoort Returnal een sterk gemiddelde van 8.6 op Metacritic. De hoogste score die de game toegekend wordt is 10 en het laagste cijfer staat nu op 6.0. Hieronder kan je een greep uit de grote hoeveelheid positieve reviews bekijken. Wij zijn ook zeer enthousiast over de nieuwe titel van Housemarque en gaven Returnal een 9.0 in onze review.