Als we het als gamers ergens over eens kunnen zijn, is dat Resident Evil 7 een ijzersterk verhaal heeft en dat Capcom dat ontzettend goed heeft uitgewerkt in het avontuur, dat zo’n 4 jaar geleden op de markt verscheen. Het zat vol verrassingen en plottwists, dus de uitgever vond het wel op z’n plek om ons geheugen op te frissen alvorens we volgende week Village betreden.

Ethan Winters, het hoofdpersonage uit Resident Evil 7 én 8, vat de belangrijkste gebeurtenissen van Resident Evil 7 in de onderstaande video samen. Hierdoor herinneren we ons weer precies wat er voorafging aan zijn onfortuinlijke aankomst op de stoep van Lady Dimitrescu.

Voor meer informatie check je het artikel van collega Johnny, waarin hij alles wat we tot dusver te weten zijn gekomen over de nieuwste Resident Evil game uiteen zet. De game ligt vanaf 7 mei in de winkels.