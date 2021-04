De S.T.A.L.K.E.R. games hebben al jaren een zeer toegewijde fanbasis op pc. De fans die sinds 2007 in korte tijd drie verschillende games voorgeschoteld kregen, wachten nu echter al een decennium lang op het vervolg. Dit vervolg komt voor het eerst ook naar consoles.

Het lijkt er echter ten zeerste op dat ontwikkelaar GSC Game World de PlayStation 5 links laat liggen. Volgens hen een voor de hand liggende keuze, aangezien Microsofts deal met Game Pass gewoon veel aantrekkelijker was. Of PlayStation gebruikers zich op een later tijdstip mogen wagen aan de open wereld horror/survival game lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar door de specifieke verwoording van de ontwikkelaar zetten we daar toch vraagtekens bij.

“No plans for now,” “We negotiated the possibilities with Microsoft and saw several good opportunities for the brand — including Game Pass.” “We’re concentrating on the Xbox Series X/S version.”

Denk jij dat de bovenstaande quotes stiekem toch laten doorschemeren dat mogelijk voor later alsnog een PS5-versie op de planning staat?