Het is al een flink aantal jaar geleden dat de ontwikkeling van Lost Soul Aside van start ging en de eerste blik op de game kregen we in 2018. Na een lange stilte komen we aan in 2021 en komt de game ons in al haar glorie nogmaals onder ogen.

De ruim 18 minuten lange gameplayvideo van eerder deze week spreekt boekdelen over wat we van de game mogen verwachten en het straalt grafisch bijna van je beeldscherm af. In eerste instantie werd de game enkel voor de PlayStation 4 aangekondigd, maar als wij zo de beelden en vloeiende gameplay bekeken, leek het ons niet zo vreemd als het hier om een PS5 opname ging.

Nou bleek dat dit niet zo heel vergezocht was, want de game is ondertussen ook bevestigd voor release op de PS5. Indien je benieuwd bent naar de game, die hybride Final Fantasy x Devil May Cry vibes afgeeft, hebben we de nieuwste video hieronder nogmaals bijgevoegd.