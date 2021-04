Op 14 mei verschijnt Subnautica: Below Zero en deze game kwam vanavond tijdens de nieuwe State of Play-uitzending van Sony even kort aan bod. In de gameplay demonstratie vertelt de ontwikkelaar dat de game optimaal gebruikmaakt van de DualSense features, wat voor een indrukwekkende ervaring moet zorgen.

Op de PlayStation 5 zal de game te spelen zijn in een 4K resolutie en de ontwikkelaar mikt op een vaste 60 frames per seconde in de Performance modus. Het origineel zal ook naar de PS5 komen zo blijkt uit de video, gezien kopers van die game op de PS4 een gratis upgrade krijgen.