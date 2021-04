De immens populaire mobiele game Among Us is inmiddels al op verschillende platformen verkrijgbaar, maar PlayStation viel daar nog niet onder. Later dit jaar zal daar echter verandering in gaan komen, want tijdens State of Play is zojuist aangekondigd dat de game naar de PlayStation komt.

Het betreft hier een cross-gen release, gezien de game zowel naar de PlayStation 4 als de PlayStation 5 komt. Als extra komt die versie met een Ratchet & Clank skin, aangevuld met een pet. Een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt.