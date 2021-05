Sony laat zijn AAA-games graag in volle glorie zien, en terecht. We kunnen ook niets anders zeggen dan dat Ratchet & Clank: Rift Apart er verdomd goed uitziet. De ray tracing sporen zijn ons in ieder geval al opgevallen en daarbij zijn de wereld(en) waarin de game zich afspeelt fantastisch om te aanschouwen. Aan schitterende graphics geen gebrek. Ook de gameplay, hoewel niks nieuws, lijkt helemaal in orde te zijn. Deze game belooft dus een topper te worden, maar het definitieve woord zullen wij pas met de review geven, die natuurlijk in juni zal verschijnen.

Toch was de recente State of Play ietwat raar. Hoezo? Dat leggen we je graag uit. Het voelde namelijk aan alles alsof het te vroeg gepland was. Via YouTube had je bovendien ook weer te maken met een 1080p stream in 30 fps, wat de technische wonderen van de game behoorlijk teniet deed. Maar afgezien daarvan, deze State of Play – of specifieker: de game zelf – liet desalniettemin zien waarom iedereen eigenlijk een PS5 moet halen. Dit natuurlijk voor een game die hoogstwaarschijnlijk fantastisch wordt… maar dat dan een dag voor de release van Returnal.

Dat is in onze ogen een beetje lullig voor de nieuwe game van Housemarque, die nu wat ondergesneeuwd raakt door het indrukwekkende Ratchet & Clank. Het ene overschaduwd het andere en dat is best vreemd, want met relatief weinig releases momenteel had deze presentatie net zo goed wat later gekund om zo Returnal nog wat meer z’n moment of fame te gunnen. Dit doet ons ook een beetje denken aan de release van Titanfall 2, een voortreffelijke game die nooit de aandacht kreeg die het verdiende, omdat het ondergesneeuwd raakte door Call of Duty en notabene zelfs een andere game van EA: Battlefield 1.

Gezien juni toch nog best wel ver is en er vanaf nu wat grotere releases aankomen, kunnen we niets anders zeggen dan dat Sony gevoelsmatig de kaart van Ratchet net even te vroeg heeft gespeeld. Als we het dan wat breder trekken: juni zelf is eigenlijk best wel een volle maand voor gamers op de PlayStation. Zo komt Final Fantasy VII: Remake Intergrade met exclusieve PS5 DLC uit. Ook Guilty Gear – Strive – is een exclusieve release voor de PlayStation, waardoor we haast kunnen zeggen dat Ratchet & Clank: Rift Apart misschien wel een maand later uit kan komen. Dan had ook deze presentatie later gekund om zo geen aandacht van Returnal te stelen.

We snappen dat Ratchet & Clank: Rift Apart in potentie een system seller is, maar ja zonder PS5’s om te verkopen maakt het niet zo heel veel uit wanneer die game precies verschijnt. Niet alles hoeft in een keer, maar geef games ook wat meer de ruimte. Zeker ook om zichzelf te exploiteren op de markt, waarbij we weer naar Returnal kijken die dat ondanks hele positieve reviews waarschijnlijk wel nodig heeft. Het is immers toch een niche.

Laten we wel wezen: Returnal blijkt ook uit onze review een voortreffelijke game te zijn, maar Ratchet & Clank walsen daar qua naam toch wel overheen. De stelling van deze week is dan ook dat de State of Play te vroeg is ingezet door Sony en best wat later had gekund. Er is dan alsnog genoeg tijd om een hype te creëren zonder daarmee Returnal in de weg te zitten. Goed, het is natuurlijk onze kijk op de laatste ontwikkelingen. Misschien hebben we het bij het verkeerde eind, misschien denk je er net iets anders over… het kan allemaal, laat je hieronder horen.