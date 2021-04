Vandaag is de dag waarop Returnal uitkomt, een exclusieve game voor de PlayStation 5. Zoals je in onze review hebt kunnen lezen is de game absoluut de moeite waard, want Nando beloont deze titel van Housemarque met een prachtige 9.0. De release van de game gaat gepaard met een day-one patch en die is 10.4GB groot.

Helaas is er geen uitgebreid overzicht van patch notes beschikbaar, maar dat volgt mogelijk later nog. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de update optimalisaties aanbrengt in de performance en de gameplay zo hier en daar balanceert. Verder polijst het de graphics en audio een beetje én het pakt wat bugs aan. Ook niet onbelangrijk, het voegt wat extra tutorials toe.

Mocht je nog steeds twijfelen over de game? Dan kan de onderstaande video je wellicht verder helpen. Dit is een deep dive in de gameplay, waardoor je Returnal nog beter leert kennen.