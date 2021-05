Heel even leek het erop dat de PlayStation 5 upgrade voor Terminator: Resistance uitgesteld zou worden, maar fans kunnen opgelucht ademhalen. Terminator: Resistance Enhanced is inmiddels verschenen én Reef Entertainment heeft via onderstaande tweet bevestigd dat de gratis update, voor degenen die de PS4-versie bezitten, ook functioneel is.

We are also pleased to report that the PS4-PS5 upgrade is functional, and all those who already own PS4 copies of the game will be able to upgrade to the PS5 version for free from today.

— Reef Entertainment (@Reef_Games) April 30, 2021