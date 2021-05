Liefhebbers van een virtueel potje voetbal kregen onlangs het leuke nieuws te horen dat FIFA 21 toegevoegd zou worden aan de EA Play bibliotheek. De catalogus aan EA-titels blijft groeien en nu is ook duidelijk geworden wanneer FIFA 21 specifiek zal toegevoegd worden.

We hebben alleszins goed nieuws, want erg lang moeten we niet meer wachten: FIFA 21 wordt namelijk al op 6 mei aan EA Play toegevoegd. Meer weten over deze FIFA? Lees dan zeker hier onze review en onze ervaringen met de PS5-versie na.