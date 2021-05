Sony en Insomniac Games hebben Ratchet & Clank: Rift Apart deze week flink in de schijnwerpers gezet. Zo verscheen er een nieuwe trailer van de aankomende PS5-exclusive waarin de nieuwe speelbare Lombax ‘Rivet’ werd getoond. Daarnaast kregen we tijdens een State of Play-uitzending een kwartier aan nieuwe gameplaybeelden te zien.

In navolging van de State of Play-show heeft Sony ook nog enkele nieuwe screenshots van Ratchet & Clank: Rift Apart gedeeld. De grafische pracht van de game wordt ook met deze screenshots nog maar eens benadrukt. Je kunt de afbeeldingen hieronder bekijken.

Ratchet & Clank: Rift Apart komt op 11 juni uit voor de PlayStation 5.