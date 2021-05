Milestone kondigde eerder dit jaar Hot Wheels Unleashed aan, een racegame die gebaseerd is op de bekende speelgoedauto’s. De game bevat in totaal zes verschillende omgevingen en elke omgeving is goed voor meerdere banen. Bij de onthulling van de eerste gameplay werd de Garage-omgeving getoond en door middel van een nieuwe trailer heeft Milestone nu de tweede omgeving uit de doeken gedaan.

De tweede omgeving is Skyscraper en die speelt zich af in een gebouw dat nog in aanbouw is. Verticaliteit lijkt een grote rol te spelen in de banen van de Skycraper-omgeving, want voordat je het weet scheur je met één van de ruim 60 auto’s naar andere verdiepingen om daar weer nieuwe stunts uit te voeren.

Je kunt de trailer hieronder bekijken, evenals een paar nieuwe screenshots. Hot Wheels Unleashed verschijnt op 30 september voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, en pc.